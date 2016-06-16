أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الأسد حظك اليوم الخميس 16/6/2016

Google+ Print
برج الأسد حظك اليوم الخميس 16/6/2016 برج الأسد حظك اليوم الخميس 16/6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:


>استقرار كبير وراحة نفسية تصل اليها اليوم فى مجال العمل ، فالحياة العملية لمواليد برج الأسد تستحق اليوم الاشادة بالمجهود الكبير الذى بذلته و الاعباء الهائلة التى تحملتها الفترة الماضية .

على الصعيد العاطفي:


>حياتك العاطفية تتمتع بالهدوء والاستقرار، فالرومانسية أساس علاقتك مع شريكك وهو ما يجعل الكثيرين يتمنون علاقة هادئة كهذه.

برج الأسد على الصعيد الصحي:


>لمواليد برج الأسد تخلصك من تناول الوجبات السريعة سيعود على صحتك بشكل إيجابى فتخلص من هذه العادة السيئة، وتناول الفواكه الطازجة والخضراوات سيحسن حالة معدتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد


>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان هناك شخص جديد ستتعرف عليه خلال هذه الفترة و هو سيكون السبب فى تغير جانب كبير من حياتك ، والحصول على اجازة قصيرة من العمل سيعيد اليك نشاطك و طاقتك لتعود من جديد لتبدع فى مجالك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى