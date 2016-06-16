برج الأسد حظك اليوم الخميس 16/6/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:

>استقرار كبير وراحة نفسية تصل اليها اليوم فى مجال العمل ، فالحياة العملية لمواليد برج الأسد تستحق اليوم الاشادة بالمجهود الكبير الذى بذلته و الاعباء الهائلة التى تحملتها الفترة الماضية . على الصعيد العاطفي:

>حياتك العاطفية تتمتع بالهدوء والاستقرار، فالرومانسية أساس علاقتك مع شريكك وهو ما يجعل الكثيرين يتمنون علاقة هادئة كهذه. برج الأسد على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الأسد تخلصك من تناول الوجبات السريعة سيعود على صحتك بشكل إيجابى فتخلص من هذه العادة السيئة، وتناول الفواكه الطازجة والخضراوات سيحسن حالة معدتك. توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الأسد ان هناك شخص جديد ستتعرف عليه خلال هذه الفترة و هو سيكون السبب فى تغير جانب كبير من حياتك ، والحصول على اجازة قصيرة من العمل سيعيد اليك نشاطك و طاقتك لتعود من جديد لتبدع فى مجالك.

شبكةعيونالإخبارية

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