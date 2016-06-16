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وزارة الدفاع الروسية تعلن عن هدنة مدتها 48 ساعة فى حلب

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وزارة الدفاع الروسية تعلن عن هدنة مدتها 48 ساعة فى حلب وزارة الدفاع الروسية تعلن عن هدنة مدتها 48 ساعة فى حلب
أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء عن هدنة مدتها 48 ساعة فى حلب بدءًا من ليلة 16 يونيو الجارى الموافق الخميس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وقف إطلاق النار سيبدأ من الساعة 00:01 ليلة الخميس ويهدف إلى الحد من العنف وتحقيق الاستقرار.

وأشار بيان الوزارة إلى أن وقف إطلاق النار يأتى بمبادرة من موسكو، وذكرت الوزارة أنه فى الآونة الأخيرة دارت معارك شرسة فى محافظة حلب، موضحة أن مسلحى التنظيم الإرهابى "جبهة النصرة" ومسلحى تنظيم "أحرار الشام" هاجموا مواقع الجيش السورى وقوات الدفاع الوطنى فى حى الشيخ مقصود حيث الغالبية الكردية.

وأكد المركز رصد 5 حالات لانتهاك نظام وقف إطلاق النار فى سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفًا: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إبرام اتفاقات الهدنة مع ممثلين عن بلدتين فى محافظتى حلب ودرعا، وارتفع عدد البلدات التى انضمت إلى عملية المصالحة إلى 150".

يذكر أن الاتفاق الروسى الأمريكى بشأن وقف إطلاق النار فى سوريا دخل حيز التنفيذ فى 27 فبراير الماضى، ولكنه لا يشمل تنظيمى "داعش" و"جبهة النصرة" وغيرهما من التنظيمات الإرهابية.

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