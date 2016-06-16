القوات العراقية تقطع إمدادات داعش لـ"الكوير‬- القيارة- ‏الشرقاط‬"

أعتبر قائد "عمليات نينوى"، نجم الدين الجبوري، سيطرة القوات العراقية الوصول على نهر دجلة بتحرير الجزء الجنوبى من قرية "الحاج علي" ومن المحور الشمالى يكتسب أهمية استراتيجية من الناحية العسكرية، وتم قطع طريق ‫‏الكوير ‬-القيارة- ‏الشرقاط‬ لإمدادات داعش.

وقال الجبوري، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، إن وصولنا إلى نهر دجلة أمر فى غاية الأهمية، وانهيار داعش بات قريبًا، إن داعش فقد الكثير من قدراته وانتحارييه، وأن معنوياته منهارة وهو الآن ليس كما كان قبل 3 أشهر.

وأضاف: أن القوات العراقية تتقدم فى قضاء مخمور من محورين، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انتصارات على داعش، مؤكدًا أن القوات العراقية تسعى لتحرير كل شبر من الأراضى التى تقع تحت سيطرة داعش.

ولفت الجبورى إلى أن عناصر داعش أقدموا على حرق النفط الأسود لمنع طيران التحالف الدولى من قصف مواقعه، لافتًا إلى أن قوات "البيشمركة" الكردية تدعم قوات الجيش فى الحرب ضد داعش، وبمساندة حشد العشائر الذى سيكون له دور كبير فى تحرير الأرض العراقية من قبضة داعش.

وتابع: أنه تم اخلاء مئات العائلات وحافظت القوات على حياة المدنيين خلال معارك تحرير قرى جنوبى الموصل، وأضاف: أنه لا داعى لنزوح المدنيين من قراهم المحررة على ضوء مقاومة داعش الضعيفة بالمنطقة.

وأشار إلى أن أسرى داعش تسلمهم القوات العراقية للسلطة القضائية، وأنه تم تحرير مساحة 8 كم من الأراضى جنوبى الموصل وسبع قرى من ناحية القيارة وصولا إلى ضفة نهر ‫‏دجلة‬ من خلال محور "الحاج علي".

ولفت إلى أن عمليات جنوب الموصل جاءت بالتزامن مع عمليات قضاء الشرقاط بصلاح الدين، وان قيادة العمليات المشتركة العراقية وضعت خطة للمعارك ضد داعش، وأن القوات تمكنت من عزل الجانب الأيسر من الشرقاط بصلاح الدين والحويجة‬ بكركوك والقيارة بنينوى وأن الايام المقبلة ستشهد عمليات كبيرة باتجاه الموصل.

على صعيد متصل، كشف القيادى فى "الحشد الشعبي" جبار المعمورى اليوم عن أن تنظيم داعش يمنع خروج أى عائلة من داخل قضاء الشرقاط باستثناء العوائل التى تحمل "الورقة الرمادية" التى تُعطى لعوائل قادة ومقاتلى التنظيم الهاربة باتجاه الموصل، مؤكدًا حدوث حالة انهيار كبيرة فى صفوف داعش بالشرقاط.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت يوم الخميس 24 مارس، انطلاق المرحلة الأولى لعملية "الفتح" لتحرير نينوى من سيطرة داعش بمشاركة قوات الجيش والعشائر و"البيشمركة" باسناد من الطيران العراقى والتحالف الدولي، وحررت العديد من القرى بقضاء القيارة جنوبى الموصل، التى اجتاحها التنظيم فى يونيو 2014.

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