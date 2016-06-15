«التعبئة والإحصاء»: 79 ألفا و162 وحدة سكنية غير آمنة بالقاهرة والإسكندرية

كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، أن عدد المناطق العشوائية غير الآمنة فى المحافظات بلغ 351 منطقة، تضم 23 ألفا و136 وحدة فى مناطق شديدة الخطورة، و35 ألفا و585 وحدة سكنية غير ملائمة للسكن، و12 ألفا و510 وحدة فى مناطق لا يوجد بها مرافق عامة، و1081 وحدة سكنية فى مناطق يفتقد أصحابها ملكيتها، بإجمالى 72 ألفا و312 وحدة بمحافظة القاهرة، فى 14 منطقة عشوائية.

وأضاف التقرير، أن عدد الوحدات السكنية غير الآمنة فى محافظة الإسكندرية 6 آلاف و850، وبورسعيد 2827 ، والسويس 1135، ودمياط 1047 ، والدقهلية 6084 ، والشرقية 604 ، والقليوبية 3910 ، وكفر الشيخ 6869 ، والغربية 4416 ، والمنوفية 3122 والبحيرة 1488 ، والإسماعيلية 46989، والجيزة 7833، وبنى سويف 14355، والمنيا 2554، وأسيوط 6430 وحدة، وسوهاج 4562، وقنا 7787، وأسوان 2850 ، والأقصر 4041، والبحر الأحمر 2910 ، والوادى الجديد 1896 ، ومطروح 198، وجنوب سيناء 2355 .