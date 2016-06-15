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ومن الضجيج ما قتل.. دراسة: السكن بجوار المطارات يرفع ضغط الدم

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ومن الضجيج ما قتل.. دراسة: السكن بجوار المطارات يرفع ضغط الدم ومن الضجيج ما قتل.. دراسة: السكن بجوار المطارات يرفع ضغط الدم
حذرت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من بولندا من الأضرار الصحية الخطيرة الناجمة عن السكن بجوار المطارات لسنوات طويلة، والتعرض باستمرار للأصوات المزعجة التى تصدرها الطائرات.

وأشار الباحثون إلى أن التعرض بشكل مستمر لضجيج الطائرات له أضرار صحية خطيرة على المدى البعيد، حيث يرفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 40% بخلاف المشاكل الخطيرة التى يحدثها ببطين القلب والشريان الأورطى، مؤكدين أن هذه التغيرات قد تؤدى لحدوث تلف بالقلب والشريان الأورطى ، بما يرفع خطر الإصابة بالأزمات القلبية.

وأوضح الباحثون أن النمو المطرد فى حركة الملاحة الجوية العالمية جنبا إلى جنب مع تطوير المناطق الحضرية بالقرب من المطارات من المتوقع أن يعرض عددا كبيرا من الأشخاص لضجيج الطائرات، وبالتالى يصبحون أكثر عرضة لهذه المخاطر الصحية.

وأضافت الدراسة أن تأثيرات ضجيج الطائرات فى رفع ضغط الدم يُصبح أكثر خطرا أثناء الليل، ويعرض هؤلاء الأشخاص للاحتجاز داخل المستشفى جراء الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مشددة على ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لفهم سبب حدوث هذه الأضرار الصحية والتوصل إلى تقنيات علاجية للتخلص منها.


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مصر 365

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