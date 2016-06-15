إسرائيل تزعم وجود علاقات "سرية" مع عدد من الدول العربية "المعتدلة"

زعم مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية دورى جولد، اليوم الأربعاء، وجود علاقات سرية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية "المعتدلة"، واصفا إيها بـ"سيول مياه دافئة من تحت الجليد".

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن "جولد" ، قوله إن هناك فرصا كثيرة سانحة حاليا في هذا الموضوع، حيث إن العديد من هذه الدول تخشى من تعاظم إيران.

وأدعى المسئول الإسرائيلى، أن الموضوع الفلسطينى لم يعد يتصدر سلم الأولويات، مضيفا أن ذلك لا يعنى أن إسرائيل فى حل من السعى إلى إيجاد انطلاقة فى العملية التفاوضية مع الفلسطينيين.

معاريف تنشر صورة لمسئول إسرائيلى وأنور عشقى مدير مركز الشرق الأوسط