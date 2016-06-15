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ليبرمان يمنع دخول قيادى بـ"فتح" لإسرائيل لمحاولته دق "أسفين" بين اليهود

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ليبرمان يمنع دخول قيادى بـ"فتح" لإسرائيل لمحاولته دق "أسفين" بين اليهود ليبرمان يمنع دخول قيادى بـ"فتح" لإسرائيل لمحاولته دق "أسفين" بين اليهود
أمر وزير الدفاع الإسرائيلى افيجادور ليبرمان، إلغاء تصريح الدخول لإسرائيل لعضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح والمسئول فى السلطة الفلسطينية عن العلاقات مع المجتمع الإسرائيلى محمد المدنى.

وقال لبيرمان خلال تصريحات للمحرين العسكريين الإسرائيليين اليوم الأربعاء، إن المدنى قام خلال العام الأخير بنشاط تآمرى ضد وحدة صف المجتمع الإسرائيلى، وحاول دق "اسفين" بين شرائح المجتمع من خلال محاولاته إقامة أحزاب عربية وأحزاب مشتركة للعرب ولليهود من أصول شرقية فى إسرائيل.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية، عن ليبرمان قوله، إن نشاط المدنى مرفوض كونه جهة أجنبية تحاول بناء حزب فى إسرائيل، مشيرا إلى أن نشاطاته طالت المجتمعين البدوى واليهودى.

الجدير بالذكر أن المدنى يزور إسرائيل دون أى عائق قبل قرار ليبرمان في إطار تعزيز العلاقات الفلسطينية مع المجتمع الإسرائيلى، وتم خلال هذه الزيارات بالاجتماع مع شخصيات إسرائيلية عديدة.

وكان المدني قد التقى في وقت سابق مع رؤوفين أبرجيل، زعيم حركة اجتماعية لليهود الشرقيين، وشخصيات إسرائيلية أخرى، بهدف التواصل مع المجتمع الشرقى فى إسرائيل، حيث تأتى أنشطته لاستكمال مساعى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بناء جسور فلسطينية – إسرائيلية، عبر لقاءات مع شخصيات إسرائيلية عديدة.


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