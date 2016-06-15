محمد بن زايد يستقبل فريق مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة فريق مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لإنتاج السجاد وتطوير الريف الأفغاني.

ورحب سموه بفريق المبادرة معربا عن سعادته بلقائهم وتبادل معهم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك.

واستمع سموه من فريق مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد لإنتاج السجاد وتطوير الريف الأفغاني حول المشاريع التي تقوم بها المبادرة والاهداف التي حققتها في دعم وتشجيع المرأة الافغانية في الانخراط في العمل والإنتاج وتوفير فرص عمل تتناسب مع العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الافغاني حيث تتميز هذه المبادرة بكونها تتيح المجال امام المرأة الافغانية العمل في مجال صناعة السجاد في المنازل من دون تحملها عناء التنقل أو الخروج من منزلها او منطقتها.

وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المبادرات والمشاريع النوعية التي تركز كل اهتمامها في تعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية لشرائح واسعة من الشعب الافغاني وتعينه على العمل والعيش بحياة كريمة.

واكد سموه على الدور الرائد لدولة الامارات العربية المتحدة في المجالات الانسانية والاجتماعية الناجحة على المستويين الاقليمي والدولي والاهداف النبيلة التي تسعى الى تحقيقها ..مشيرا سموه الى ان تلك المبادرات تعكس القيم التي تربى عليها ابناء الامارات في مد يد العون والمساعدة للآخرين دون انتظار اي مقابل او سمعة بل هي خصال الخير وحب البذل ومساعدة المحتاجين التي تنطلق من ديننا الحنيف وتقاليدنا العريقة.

يذكر ان المبادرة تأسست عام 2010 وتتيح الفرصة أمام مختلف شرائح المجتمع الأفغاني للاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها والتي تشمل برامج التدريب المهني للراشدين والبرنامج التعليمي للأطفال بالإضافة إلى برنامج الرعاية الصحية المجانية.

ويبلغ الإنتاج السنوي للمشروع أكثر من 25 ألف متر مربع من السجاد المنسوج يدويا ويتم تقديمه للعملاء من مختلف أنحاء العالم.

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