حبس سودانيين بتهمة سرقة هاتف محمول من سائق بالموسكى

قررت نيابة الموسكى برئاسة المستشار محمد شحاته، حبس شخصين سودانيين الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف وأموال من سائق بأسلوب المغافلة فى الموسكى، وباستدعاء النيابة للمجنى عليه تعرف على المضبوطات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>
>
البداية أثناء مرور قوة من رجال مباحث مكافحة جرائم النشل بمنطقة الموسكى، ضبطت كلا من "صدام ى ب" 31 سنة سودانى الجنسية، و"مرتضى ح ح" 24 سنة سودانى الجنسية، عقب سرقتهما هاتف محمول و 80 جنيها ورخصة قيادة من "صلاح م ع" 31 سنة، بأسلوب المغافلة، وباستجواب المتهمين اعترفا بجريمتهما وتحرر المحضر اللازم وأصدرت النيابة العامه قرارها السابق.لاعتقاده سرقة دراجته البخارية.. طالب يصيب طفلين بـ"رش خرطوش" فى السلام
>
>