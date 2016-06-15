حبس سودانيين بتهمة سرقة هاتف محمول من سائق بالموسكى

قررت نيابة الموسكى برئاسة المستشار محمد شحاته، حبس شخصين سودانيين الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة هاتف وأموال من سائق بأسلوب المغافلة فى الموسكى، وباستدعاء النيابة للمجنى عليه تعرف على المضبوطات.

البداية أثناء مرور قوة من رجال مباحث مكافحة جرائم النشل بمنطقة الموسكى، ضبطت كلا من "صدام ى ب" 31 سنة سودانى الجنسية، و"مرتضى ح ح" 24 سنة سودانى الجنسية، عقب سرقتهما هاتف محمول و 80 جنيها ورخصة قيادة من "صلاح م ع" 31 سنة، بأسلوب المغافلة، وباستجواب المتهمين اعترفا بجريمتهما وتحرر المحضر اللازم وأصدرت النيابة العامه قرارها السابق.

لاعتقاده سرقة دراجته البخارية.. طالب يصيب طفلين بـ"رش خرطوش" فى السلام

>