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إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة محملة بالدقيق أعلى دائرى المريوطية

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إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة محملة بالدقيق أعلى دائرى المريوطية إصابة شخص فى حادث انقلاب سيارة محملة بالدقيق أعلى دائرى المريوطية
أصيب شخص، اليوم الأربعاء، فى انقلاب سيارة نقل "جامبو" محملة بأجولة من الدقيق أعلى دائرى المريوطية، الأمر الذى أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه من مناطق الجيزة و فى طريقه إلى المنيب، وانتقل رجال المرور إلى المكان لإزالة حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من الخدمات المعينة أعلى دائرى المريوطية بظهور كثافات مرورية، بسبب حادث مرورى، وانتقل على الفور رجال المرور وبصحبتهم ونش لرفع آثار الحادث، وتم إعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
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