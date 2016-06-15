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محكمة جنايات السويس تقضى بالإعدام على متهم بقتل تاجر

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محكمة جنايات السويس تقضى بالإعدام على متهم بقتل تاجر محكمة جنايات السويس تقضى بالإعدام على متهم بقتل تاجر
قضت محكمة جنايات السويس اليوم الأربعاء بإعدام مصطفى.ر.م 28 عامًا المتهم بقتل ماهر الشرقاوى تاجر بالسويس.

وكانت النيابة العامة قامت بإحالة المتهم إلى الجنايات واستمرت القضية متداولة فى محكمة جنايات السويس لمدة عامين.

وتعود وقائع القضية بعثور أسرة ماهر الشرقاوى تاجر بشارع النمسا التجارى بالسويس على جثته مشنوق داخ شقته بشارع النمسا، وبإجراء تحريات أمنية، تبين أن القاتل هو المتهم مصطفى.ر.م 28 عامًا وكانت تربطه علاقة عمل بالفتيل.

وبالقبض على المتهم اعترف بقيامه بقتل التاجر داخل شقته وقام بتعليقه عن طريق مشنقة فى سقف الشقة، وأكد المتهم أنه تربطه علاقة بالقتيل وكان يعمل لديه، وأنه قام بعد قيامه بقتله بسرقة سيارة القتيل من أجل القيام ببيعها.
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