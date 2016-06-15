محافظ بورسعيد يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، العشرة الاوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام بديوان عام محافظة بورسعيد، ومنحهم مبلغ مالي و شهادة تقدير و طالبهم بمزيد من التفوق و المحافظة علي تفوفهم.

وحضر التكريم كل من الدكتورة فاتن صالح وكيل وزارة التعليم بمديرية التعليم ببورسعيد، وباهي النبوي وكيل المديرية، وإبراهيم العدوي مدير عام الخدمات، وعبد العزيز حمدي رئيس مجلس الآباء و الأمناء ببورسعيد.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل كالتالي:

المركز الأول الطالب علي محمد رفاعي أبوبكر يوسف من مدرسة سانت مارى الخاصة بمجموع 298 درجة، والمركز الثانى الطالبة إرينى جمال جاد عبد الله جاد بمدرسة بورسعيد المتكاملة للغات 297،5 درجة، والمركز الثالث الطالبة ياسمين إيهاب عادل عبد البصير من مدرسة بورفؤاد الإعدادية بنات 297،5 درجة، والمركز الرابع همس حسن يوسف الزرو من مدرسة بورسعيد الرسمية للغات 297،5 درجة، والمركز الخامس الطالبة آية رضا محمد السيد الجوهرى من مدرسة الراهبات الفنسيسكان 297 درجة.

واحتلت المركز السادس تسنيم السعيد فاروق إبراهيم من مدرسة القناة الإعدادية بنات 297 درجة، والمركز السابع سارة حمدي عبد المعطي عبدالله أبوطالب من مدرسة القناة الإعدادية بنات 297 درجة، والمركز الثامن آلاء حمدي إسماعيل حويلة من مدرسة بورسعيد الرسمية للغات 297 درجة، والمركز التاسع سما ناجي محمد راغب من مدرسة الزهور الإعدادية بنات 297 درجة، والمركز العاشرالطالبة ريم وائل حسين طنطاوي من مدرسة القناة الإعدادية بنات 297 درجة.