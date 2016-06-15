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وزيرالرياضة : إقامة مباراة مصر وأنجولا في ستاد القاهرة بحضور الجماهير

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وزيرالرياضة : إقامة مباراة مصر وأنجولا في ستاد القاهرة بحضور الجماهير وزيرالرياضة : إقامة مباراة مصر وأنجولا في ستاد القاهرة بحضور الجماهير

المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة – أرشيفية

وافق وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، اليوم الأربعاء، على إقامة مباراة كرة القدم بين منتخب للشباب ونظيره الانجولى بستاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة أحد أيام 8 او 9 او 10 يوليو في إطار التصفيات النهائية المؤهلة لكأس الأمم الافريقية للشباب 2017 بزامبيا وكأس العالم للشباب 2017 بكوريا الجنوبية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد عقد إجتماعا مع اللواء محمود يسري مساعد وزير الداخلية بحضور اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة والعميد ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم و تم خلال الاجتماع الموافقة على اقامة المباراة بحضور الجماهير.

أ ش أ

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