من الأجمل: نادين نجيم أم مرام علي؟

نشرت الفنانة السورية مرام علي عبر حسابها على "إنستغرام" نتيجة إستفتاء حول موضوع : من الأجمل في مسلسل "نص يوم".

وبحسب الإستطلاع الذين نشرته مرام عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، فلقد تمكنت من التوفق بجمالها على نادين نسيب نجيم وبفارق شاسع جدا، حيث نالت "سمية" وهي الشخصية التي تؤديها مرام في مسلسل "نص يوم" على نسبة 59%، بينما إستحوذت " يارا" وهي الشصية التي تؤديها نادين نسيب نجيم في المسلس نفسه، على نسبة 41% فقط.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي