أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

من الأجمل: نادين نجيم أم مرام علي؟

Google+ Print

الأربعاء 15-06-2016 19:30

نشرت الفنانة السورية مرام علي عبر حسابها على "إنستغرام" نتيجة إستفتاء حول موضوع : من الأجمل في مسلسل "نص يوم".

وبحسب الإستطلاع الذين نشرته مرام عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، فلقد تمكنت من التوفق بجمالها على نادين نسيب نجيم وبفارق شاسع جدا، حيث نالت "سمية" وهي الشخصية التي تؤديها مرام في مسلسل "نص يوم" على نسبة 59%، بينما إستحوذت " يارا" وهي الشصية التي تؤديها نادين نسيب نجيم في المسلس نفسه، على نسبة 41% فقط.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي