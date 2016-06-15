بالفيديو: يوسف الشريف يعتذر لزوجة ضحية مسلسله "القيصر"

قدم الفنان يوسف الشريف، اعتذارا لجمهوره بعد نشر بعض الصور الأرشيفية لبعض الاشخاص المتوفين دون الرجوع لذويهم في حلقة مسلسل "القيصر"، وأكد أنه لن ينام الا بعد إعادة مونتاج الحلقتين السابعة والتاسعة وحذف اللقطات التي أثارت الأزمة.

يوسف الشريف، غرد عبر صفحته الشخصية بموقع تويتر: أنا بعتذر جدا جدا لو في أي حاجة تسئ لأي حد في الصور التي ظهرت في الحلقة السابعة، أنا طبعا لسه مش فاهم أوي بس أوعدكم لو في حد غلط هيتحاسب.

وأضاف: طبعا الصور دي بتتركب في مرحلة البوست بعد المونتاج يعين مش بتبقى موجودة في التصوير والممثلين بيصوروا، ولكن الدليل القاطع على حسن النوايا على أن الصور دي عرضت على أنها صور ضحايا وليس تجار سلاح أو إرهابيين "شيوخ العرب اللي ذبحهم أبو راغب".

وتابع: ولكن بوجه عام ليس من حق أي أحد نشر صور لأي أحد دون الرجوع له أو لعائلته.

وفي مواجهة مع زوجة صاحب الصورة التي أثارت الأزمة، ببرنامج العاشرة مساء، جدد الاعتذار وأكد أن صناع المسلسل يقدمون الاعتذار لأسر الضحايا مؤكدا أن استخدام صورهم داخل المسلسل دون استئذان ذويهم يعد اساءة غير مقصودة ستتم معالجتها فورا.

يذكر أن المسلسل شهد صورا حقيقية لضحايا أحداث عنف بالقاهرة وسانت كاترين، باعتبارهم ضحايا ابو راغب، وتم ترويج الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار المشهد مقصود للإساءة لهم ووصمهم بالإرهاب.

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