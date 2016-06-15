غادة عبد الرازق متهمة بالسرقة.. والسبب؟

اتهمت الكاتبة المصرية سماح عبدالله، الفنانة غادة عبد الرازق والمنتجة مها سليم، بسرقة فكرة المسلسل منها، وقالت سماح إنها كتبت سيناريو مسلسل بعنوان «روح تائهة»، وسلمته للفنانة غادة عبد الرازق ومها سليم؛ ليعطيا رأيهما في العمل، إلا أنها فوجئت برفض الفكرة من الأساس؛ لتفاجأ بعد ذلك بقيام غادة بتصوير مسلسل بعنوان الخانكة، فظنت أنه عمل ذو فكرة مختلفة، إلا أنها عندما شاهدت الحلقات الأولى من المسلسل، تأكدت أنه نفس فكرة مسلسلها التي أعطتها لهما، وأوضحت سماح أن لديها ما يثبت صحة كلامها، حيث سجلت فكرة المسلسل بالشهر العقاري.