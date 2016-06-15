جيهان عبد العظيم من أجل هذا الرجل تخليت عن الموسم الرمضاني؟

أكدت الفنانة جيهان عبد العظيم أنها اختارت الاكتفاء بعمل واحد خلال الموسم الدرامي 2016 لتتفرغ لحياتها الزوجية، وقالت: «رفضت عدة عروض في سورية ومصر؛ لأقضي شهوراً من العسل إلى جانب زوجي الذي يغمرني بلطفه وحبه، وأشعر أنني فوّت لحظات سعيدة كثيرة قبل التعرف عليه، وكشفت أيضاً بأنها تطل خلال شهر رمضان عبر مسلسل «مذنبون أبرياء»، وتجسد فيه شخصية الدكتورة «فتون»، وهي امرأة أرملة تنشغل بتربية طفلها الصغير وتعتني بوالدها المقعد، ومع تصاعد الأحداث يتم توريطها عن طريق حبيبها الدكتور «عماد» في بيع مواد أولية لصنع المخدرات، فتتماشى الأحداث وتواجه مصيرها وحيدة.

وكشفت عبد العظيم عن مفاجأة عبارة عن مشروع درامي عربي ضخم بعد شهر رمضان، رافضة الكشف عن باقي التفاصيل.