كيم كردشيان تعايد ابنتها بطريقة مميزة

أعربت النجمة العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian عن سعادتها ببلوغ ابنتها نورث ويست North West سن الثالثة.

وعايدت كردشيان طفلتها المدللة بطريقة مميزة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تشرت فيديو قصير يجمعهما، وعلقت قائلة: "لقد وعدتني ان لا تكبر أكثر من ذلك.. لا اصدق ان طفلتي أصبحت تبلغ من العمر 3 سنوات. نورثي أحبك جداً.. عيد ميلاد سعيد حوريتي المفضلة.

يشار الى ان كيم كردشيان متزوجة من المغني كانيي ويست Kanye West، ومنذ فترة أنجبت طفلهما الثاني ساينت ويست Saint west.