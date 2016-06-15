إجماع في رأيك بالـ showعلى مسلسل "سيلفي 2": عمل هادف من واقع المجتمع

في زواية رأيك بالـ show إضاءة على مسلسل "سيلفي 2" الذي أثار الجدل منذ حلقته الاولى في الصحافة والإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي اليوم العاشر من رمضان، قيّم المشاهدون، عملاً رمضانياً جديداً هو "سيلفي 2"، عبروا عن رأيهم به، وبمضمونه وبنجمه الفنان ناصر القصبي، وكان هناك إجماععلى تميّز هذا العمل الذي يجمع بين كل شيء، ويقدم الكوميدياالهادفة، والاهم من كل ذلك، أنه يحاكي قضايا المجتمع.

مسلسل "سيلفي 2"من بطولة ناصر القصبي وإخراج أوس الشرقي، ويشارك فيه عدد من من الممثلين السعوديين والعرب.

ما رأي المشاهدين بـ "سيلفي 2" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بـ"سيدتي"؟

- مهره المهيري من أبو ظبي وجدت أن مسلسل "سيلفي 2" عملا رائعاً، ومتكاملاً، ويجمع بين كل شيء، وقالت " مسلسل راائع فيه فن الفكاهه والضحك. احداث مواقع به، تقديم ١٠٠٪".

-آلاء السيد ابراهيم من الإمارات العربية المتحدة، وصفت مسلسل "سيلفي 2" بـ "الجميل والرائع"، وعلّقت "عمل مميز وجميل ويتميز بقصصه الشيّقة والمضحكة".

- خالد محمد سليمان من المملكة العربية السعودية، وجد أن مسلسل "سيلفي 2" هو الأجمل بين المسلسلات الكوميدية وأشار" عمل متكامل يضحكنا و يحكي عن واقع مجتمعنا".

-نور الجدعاني من جدة – المملكة العربية السعودية، أكدت على نجاح مسلسل "سيلفي 2" ووجدت أنه الأفضل في رمضان 2016 وقالت " من أجمل المسلسلات في رمضان، وناصر القصبي هو الممثل الأفضل أيضاً".

-محمد الجدعاني من جدة من المملكة العربية السعودية، وجد أن "سيلفي 2" هو الأفضل في رمضان 2016، وأوضحت " من أجمل المسلسلات التي تعرض في رمضان، وأفضل إشراف خلف الحربي وأفضل ممثل ناصر القصبي".

-نوره الفقيه من المملكة العربية السعودية، شددت على أهمية مسلسل "سيلفي 2" وقالت " مسلسل كوميدي ويهدف لإيجاد حلول لبعض القضايا الإجتماعية".

-هناء إبراهيم عبيد من المملكة العربية السعودية، وجدت أن مسلسل "سيلفي 2" يعكس واقع المجتمع السعودي، وقالت" مسلسل "سيلفي 2" يحاكي الواقع في المجتمع السعودي، وأنا أتمنى له الإستمرارية والتوفيق للفنان ناصر القصبي".

-دانية شقير من الإمارات العربية المتحدة، أشارت إلى أنها لا تتابع مسلسل "سيلفي 2"، ولكنها أشادت بأعمال ناصر القصبي، وقالت "لا أتابع مسلسل "سيلفي 2"، ولكن ناصر القصبي مشهور بأعماله الجيدة وخصوصا "طاش ما طاش".

- نور حسن ال حكروه من المملكة العربية السعودية، أكدت أن "سيلفي2" مسلسلرائع وأوضحت " مسلسل رائع ويعكس صورة عن المجتمع، وهو تطور كثيرا عن السنة الماضية لأنه يتناول قضايا تلامس الخط الأحمر، بأسلوب بسيط لم نجده عند اي من الكتاب والصحافيين قبله. "سيلفي 2" هو مرآة صادقة لهفوات المجتمع، ولقد أبدع الفنان ناصر القصبي في إرتداء عباءة كل شخصيه قام بتجسيدها".

-آنا عبرت عن إعجابها الشديد بمسلسل "سيلفي 2"، وإختصرت هذا الإعجاب بالقول" مسلسل بيجنن".

-إيمان أكدت على اهمية الأعمال التي يقدمها ناصر القصبي، وأوضحت" مسلسل "سيلفي 2" جميل جداً. كل الأعمال التي يقدمها ناصر القصبي، جميلة ومفيدة وتتناول قصصاً من واقع مجتمعنا".

-أمل من فلسطين، عبرت عن إعجابه بمسلسل "سيلفي 2" وقالت "عمل جيد جداً".

-لانا عبرت عنإعجابها بالفنان ناصر القصبي وأعماله وقالت" ناصر القصبي رائع ومسلسل "سيلفي 2" جميل جداً".

-شذى عمر، رأت أن الفنان ناصر القصبي إنسان راقي وأعماله مأخوذة من واقع المجتمع، وأوضحت "ناصر القصبي فنان بمنتهى الرقيّ وأعماله هادفة تعكس الواقع الإجتماعي. "سيلفي 2" يتناول مواضيع من صلب مجتمعنا، وهي ليست مستوردة. ونحن في حاجة إلى فنان مثله يقدم الكوميدية الهادفة".

- آسيل أشادت بالممثل ناصر القصبي وبأعماله وقالت" مسلسلاته هادفة، ويعيش الدور المستمد من واقع الحياة بشكل كوميدي رائع. على الأقل هو يجعلنا نسخر من أنفسنا وفي بعض الأحيان من تصرفاتنا، ويقدم التوعية بشكل غير مباشر. دوام التقدم والنجاح بإذن الله".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "سيلفي2".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "حارة الشيخ".



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