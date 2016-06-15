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صورة - فتحي يجمع نجوم الأهلي مع صلاح وكوكا وتريزيجيه في رمضان

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صورة - فتحي يجمع نجوم الأهلي مع صلاح وكوكا وتريزيجيه في رمضان صورة - فتحي يجمع نجوم الأهلي مع صلاح وكوكا وتريزيجيه في رمضان

جمع أحمد فتحي ظهير الأهلي مجموعة كبيرة من نجوم الكرة المصرية في إفطار رمضاني يوم الأربعاء.

وجه فتحي الدعوة إلى زملائه بالأهلي في ظل الراحة السلبية التي حصلوا عليها من التدريبات قبل السفر يوم الخميس إلى زامبيا لملاقاة زيسكو بدورى أبطال أفريقيا

وحضر الإفطار مجموعة من اللاعبين المحترفين الذي يقضون اجازتهم الصيفية في .

كان أبرز الحضور محمد صلاح وأحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" لاعبو روما وبراجا وأندرلخت على التوالي.

ومن الأهلي حضر أكثر من لاعب مثل أحمد الشيخ وحسين السيد وجون أنتوي.

وهنأ فتحي زميله محمد صلاح الذي أحتفل بعيد ميلاده الـ24 يوم الأربعاء، كما نشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على تويتر.

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