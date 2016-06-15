عبد الحفيظ يرد على الغندور عبر في الجول: أرقامك غير صحيحة.. الزمالك لم يتضرر مثل الأهلي

انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي تصريحات جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، والتي قال فيها إن الزمالك أكثر تضررا من الفريق الأحمر بسبب عدم إسناد مبارياته لحكام دوليين.

ورد الغندور أمس عبر FilGoal.com على تصريحات عبد الحفيظ الذي انتقد فيها إسناد مباريات الزمالك لحكام غير دوليين، وقال إن الفريق الأبيض أدير له 21مباراة بحكام دوليين. ( اقرأ تصريحاته )

لكن عبد الحفيظ قال لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "ما قاله الغندور غير صحيح، كم عدد الحكام الدوليين في مصر ليحكموا للزمالك 21 مباراة؟".

واستدرك "قائمة الحكام الدوليين في مصر تضم محمود البنا ومحمود بسيوني وأدار كل واحد منهما مباراة واحدة للزمالك، وإبراهيم نور الدين ومحمد الحنفي ومحمد معروف وجهاد جريشة وأدار كل واحد منهم مباراتين، ولم يظهر محمود عاشور في أي مباراة لهم".

وأكمل "الغندور يتعامل مع محمد فاروق وسمير عثمان على أنهما حكمان دوليان وهذا غير صحيح، هما حكمان كبيران لهما كل الاحترام مني ولكن ليسا في القائمة الدولية".

وانتقل مدير الكرة في الأهلي للحديث عن تصريحات الغندور بأن الزمالك خسر تسع نقاط في مباريات أدارها حكام درجة أولى مقابل ست نقاط خسرها الأهلي.

عبد الحفيظ أوضح "هناك نقطة أخرى، الغندور يقول إن الزمالك أكثر تضررا من الأهلي وخسر نقاط أكثر من حكام الدرجة الأولى وهذا غير صحيح أيضا".

وتابع "الأهلي خسر 9 نقاط في مباريات أدارهما حكام درجة أولى، فتعادلنا مع طلائع الجيش في مباراة أدارها أحمد الغندور، وخسرت من وادي دجلة وكان الحكم سعيد حمزة، وتعادلت أيضا مع الداخلية في مباراة أدارها طارق مجدي وتعادلنا كذلك مع غزل المحلة بصافرة أشرف رشاد".

ثم أضاف "أما الزمالك، فخسر من الإسماعيلي ( رايح جاي ) بقيادة سمير عثمان وإبراهيم نور الدين، ومن طلائع الجيش في وجود الحكم محمود البنا ومن الإنتاج الحربي مع شريف رشوان ومن الأهلي بتحكيم أجنبي".

وأتم عبد الحفيظ "وتعادلوا مع أسوان في مباراة أدارها أمين عمر ومع بتروجيت بإدارة محمد فاروق ثم مع المقاصة وكان الحكم جهاد جريشة، ومع دجلة بإدارة سعيد حمزة وسموحة مع محمد صباحي وأخيرا الداخلية بإدارة محمد معروف".