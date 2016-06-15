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باحث بالأهرام الاستراتيجي: سرت تشهد حرب شوارع بين تنظيم داعش و”البنيان المرصوص”

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باحث بالأهرام الاستراتيجي: سرت تشهد حرب شوارع بين تنظيم داعش و”البنيان المرصوص” باحث بالأهرام الاستراتيجي: سرت تشهد حرب شوارع بين تنظيم داعش و”البنيان المرصوص”

الباحث كامل عبد الله

قال الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كامل عبد الله، إن المواجهات العسكرية في مدينة سرت الليبية، نتجت عنها خسائر بشرية كبيرة، لافتًا إلى التحذيرات الدولية من استمرار حرب الشوارع في المناطق السكنية المكتظة بالسكان.

 وأضاف عبد الله، خلال حواره لبرنامج، “أحاديث مغاربية”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية لينا مسلم، أن عملية المواجهة التي تتم في سرت، بين قوات البنيان المرصوص من جهة، وبين عناصر تنظيم داعش من جهة أخرى، موضحًا أن هناك حرب شوارع الأن تدور في سرت، والمواجهات تنحصر داخل المنطقة السكنية الأولى والثانية، وهي المناطق الأكثر كثافة سكانية في المدينة.

 وأضاف عبد الله، اليوم الأربعاء، أن تنظيم داعش يستغل المواقع السكنية لتحصين مقاتليه، في مواجهة قوات البنيان المرصوص، متسائلاً: كيف سيكون الموقف بعد تخليص مدينة سرت من مقاتلي التنظيم؟،  في ظل الصراع القائم بين الليبية والجيش الليبي.

 

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