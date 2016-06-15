اتبعي إشارات جسمك أثناء فترة حملك

يقولون إن الحامل تأكل لشخصين، ويقولون أنه في فترة الوحام تطلب المرأة الحامل أطعمة غريبة وغير متوفرة في الأسواق أي ليست أطعمة الموسم، فهل يمكن أن نعزو هذين الأمرين للمعتقدات السائدة ولا نبحث عن الأساس العلمي لها؟

أخصائية التغذية ميرفت خليل أشارت إلى ما يعرف بـ "إشارات الجسد" كلغز جديد تم حله وعن طريقه تم فك لغز المشتهيات وإقبال الحامل أو إحجامها على بعض الأطعمة كالتالي:



• عندما تطلب المرأة الحامل طعاماً معيناً أو تتخيل رائحته في أنفها فهذا يعني أن هذا الطعام يحتوي على عنصر مهم يفتقده جسمها.

• الجسد الذي أصبح يحمل بداخله روحين ودورتين دمويتين يحتاج لمضاعفة كمية الحديد والفيتامينات والمعادن ولكن الأم الحامل لا تدري ما الذي ينقصها وما الذي يتوافر في مخزون جسدها.

• إقبالها على اللحوم بشراهة يعني أنها تفتقد البروتين.

• إقبالها على الخضروات الورقية خصوصاً، وليس كالعادة يعني أنها بحاجة لحمض الفوليك في طعامها.

• حمض الفوليك المتوافر في الخضروات الورقية يقي طفلك من مرض التوحد مستقبلاً.

• لا تخجلي حين تقضمين الخضروات النيئة باستمرار وأمام الناس.

• عندما تقبلين على تناول الكبدة البلدية فأنت بحاجة إلى الحديد فسارعي لطبيبك لكي يحدد لك الجرعة الملائمة لك.

• أوميغا 3 من المكملات الغذائية التي تحتاجينها أثناء حملك، فحين تقبلين على تناول السمك رغم أنك قبل الحمل لم تكوني تطيقينه فهذا يعني أن جسمك بحاجة له من أجل صحة جنينك وخاصة جهازه العصبي.

• الكثيرات يقل إقبالهن على السكريات والحلويات ويعتقدن أنهن حوامل ببنات، ولكن الحقيقة أن السكريات والحلويات لا يحتاجها الجسم فهي تزيد الوزن فقط دون فائدة.

• العصائر الطبيعية هي ملهمتك ودعوة جسمك لتناولها لكي تحافظي على نضارة بشرتك أثناء الحمل.