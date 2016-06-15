مواليد شهر 7 ميلادي.. من برج السرطان

ينتمي مواليد شهر7 ميلادي إلى برج السرطان الذي يتميَّز بتقلب المزاج، وبالإحساس العالي وتدفق المشاعر فهما عنوان الحب في قلبه، وإذا أحب مولود برج السرطان فإنَّه يعطي بلا حدود، فهو معطاء ولا ينتظر مقابلاً. ولكن تكمن السلبيَّة في حساسيته لأي كلمة، فكلمة تصعد به للسماء وكلمة ترديه أرضا.ً



وللتعرُّف أكثر عن صفات طفل برج السرطان التقت «سيدتي وطفلك» بالخبير الفلكي، أيمن حربي، ليذكر لنا أهم هذه الصفات:

النقاط الايجابيَّة لمولود السرطان:

-يميل إلى الزعامة والقيادة .

- متكلم، لبق، يحب الأضواء .

ـ يمد يد المساعدة لأصدقائه، شجاع، نشيط .

- يفضل الحياة الاجتماعيَّة .

- مرح يحب اللعب ونشيط ومتوهج .

-يفضل الألعاب التي فيها روح التحدي والمنافسة .

- يكون في منتهى السعادة عندما يترأس أصدقاءه أو يكون رقيباً عليهم .

- يحب لفت الانتباه.

من الصفات التي تزعجك فيه:

- كسول أحيانا.

- عنيد، فوضوي، لا يهتم بترتيب أغراضه.

- عندما يغضب يصبح عصبياً وعنيفاً ويقوم بأعمال متهورة، هو ليس عنيفاً وهجومياً، يحب الزعامة ويسعى دائماً لها .

- على الرغم من أنَّه دائماً يظهر شجاعته وثقته بنفسه، إلا أنَّ مشاعره رقيقة وضعيفة وحساسة وإذا افتقد الحبَّ والحنان سيتحول إلى إنسان عنيف.



كيف تتعاملين مع هذا المولود؟

-الحبُّ والحنان والتفاهم والتوجيه السليم هي مفاتيح ترويضه .

- إذا دلل من الجميع ستظهر عليه علامات الرضا عندما تعلق تعليقاً يشيد بذكائه فهو يحب المجاملة والإطراء.

- يحزن إذا لم يشعر بأنَّه المحرك والمسؤول عن كل أصدقائه ليشعر أنَّه الأكبر، لذلك عليك توجيه أنَّ هذا الشعور جيِّد، لكن بحدود من دون فرض رأيه على الآخرين.

- رغم أنَّه دائماً يظهر شجاعته وثقته بنفسه إلا أنَّ مشاعره رقيقة وضعيفة وحساس وإذا افتقد الحب والحنان سيحول إلى إنسان عنيف، فلذلك كوني فيضاً من الحنان عند التعامل معه، ولكن بحد المعقول، وعند العقاب كوني شديدة بعد أن توضحي له أخطاءه وتجعليه هو من يختار العقاب لكي يلتزم به.

ويضيف الحربي أنَّ الألوان لها تأثير قوي على نفسيَّة الطفل وتصرفاته، وذلك يحدَّد حسب شخصيته، فمن الألوان التي يحبذ أن تكون في محيط طفل السرطان هي:

- يستحسن أن تكون في خزانته الألوان الهادئة مثل (الأزرق، الأخضر، البنفسجي) وأيضا يفضل له بعض الألوان الحارة مثل الأصفر ليساعده على التركيز وشد الانتباه.

- من الألوان التي يفضل استبعادها بمساحات كبيرة في الغرفة وممكن وجودها في الإكسسوارات فقط هي (الأحمر، البرتقالي، الخوخي) هذه الألوان لا تفضل له لأَّن خاصيتها حارة، وتشتت تركيزه.

- في اختيار ألوان غرفة نومه يفضل أن تكون هادئة لكي تصفي ذهنه، لأنَّه يعتبر شخصيَّة حركة ونشطة فلا بد أن تكون غرفته مهيأة للهدوء.

- الأفضل أن تكون لديه غرفة ألعاب منفصلة عن غرفة نومه لكي تستطيعي وضع جميع الألوان الحركيَّة التي تزود من حيويته، لكن غرفة نومه يفضل أن تكون بالألوان الباردة.

- أما الألوان التي يفضل أن تكون في غرفة نومه فيفضل الألوان التي تساعده على الإبداع والاسترخاء من يوم طويل من نشاط مثل (البنفسجي ودمجه مع الأخضر، الأزرق ودرجاته مع الأصفر الفاتح مع إضافة اللون التفاحي ولمسات من لون الزهري).

ينجح في مجال

- الطب، السياسة، الإعلام، الإدارة.