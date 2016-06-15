مسئول عسكرى إسرائيلى: تل أبيب غير معنية بخوض معركة جديدة مع حركة "حماس"

قال مصدر عسكرى إسرائيلى رفيع المستوى بوزارة الدفاع الإسرائيلية، إن إسرائيل غير معنية بخوض معركة عسكرية جديدة مع حركة "حماس" فى قطاع غزة، لكن إذا وقعت هذه المعركة فأنها ستكون الأخيرة بالنسبة لحماس، على حد قوله.

وفى سياق أخر، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن المصدر العسكرى عارض تسليم جثث منفذى العمليات الفلسطينية ضد الإسرائليين إلى ذويهم ، ما دام الجانب الفلسطينى يحتفظ بجثماني الجنديين من الجيش الإسرائيلى فى غزة.

وأوضحت الإذاعة العبرية أن وزير الدفاع الإسرائيلى، اليمينى المتشدد، أفيجادور ليبرمان سيتوجه، قريبا إلى الولايات المتحدة فى أول زيارة له إلى واشنطن منذ توليه مهام منصبه، حيث سيجتمع مع نظيره الأمريكى آشتون كارتر، وسيشارك فى مراسم ازاحة الستار عن الطائرة المقاتلة الجديدة من طراز اف 35 التى ستنضم لسلاح الجو الإسرائيلى.

ليبرمان يدرس تعزيز القوة العسكرية والتشكيلات الدفاعية بالمنطقة الجنوبية

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