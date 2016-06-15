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هيفاء وهبي: هذه المسلسلات هي الأفضل في دراما رمضان 2016

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هيفاء وهبي: هذه المسلسلات هي الأفضل في دراما رمضان 2016 هيفاء وهبي: هذه المسلسلات هي الأفضل في دراما رمضان 2016

الأربعاء 15-06-2016 14:36

درجت عادة في رمضان 2016 على إطلالات يومية للفنانين والفنانات، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لإبداء رأيهم بمسلسلات يعتبرون أنها الأفضل من وجهة نظرهم.
وقد إنضمت هيفاء وهبي إلى هؤلاء الفنانين ونشرت عر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" قائمة تضم ثلاث مسلسلات، قالت إنها الأفضل وإنها جذبتها وتتابعها بشكل يومي.


وجاءت قائمة هذه الأعمال على الشكل التالي:
1- مسلسل "شهادة" ميلاد للممثل المتميز طارق لطفي
2- مسلسل "فوق مستوى الشبهات"، للمبدعة يسرا
3- مسلسل "مأمون وشركاه" للممثل الكبير عادل إمام

 

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