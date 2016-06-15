بالصور: كندة علوش "واقعة في غرام" اياد نصار وتحذر منى زكي

اعترفت النجمة السورية كندة علوش بوقوعها في غرام شخصية طارق رمضان بمسلسل "أفراح القبة" للفنان اياد نصار، الذي بادلها الغرام، وأكّد أنّ ظهورها في الحلقات المقبلة من المسلسل سيكون مفاجأة للجميع، كما غرّدت كندة للإشادة بأداء النجمة صابرين وأكدت أنّها تفوّقت على دورها في مسلسل "أم كلثوم"، وأطلقت علوش تحذيراً للنجمة منى زكي.

كندة غردت عبر حسابها الموثق بموقع تويتر قائلة: "أنا واقعة في غرام طارق رمضان #إياد_نصار #أفراح_القبة". وعلى الفور، ردّ عليها إياد قائلاً: "تسلمي يا كندة، في انتظار ظهورك اللي هيكون مميز جداً ان شاء الله".

وبعدها وجهت علوش تحذيرا للنجمة منى زكي قالت فيه: "منى زكي تقترب بخطى واثقة من الكمال والموضوع بقى خطر ما شاء لله #تحية في #أفراح_القبة مبهرة". وأعادت مشاركة تغريدة أكدت أنّ أداء صابرين في المسلسل نفسه يعدّ أجمل دور لعبته #صابرين في حياتها حتى أعلى من أم كلثوم!

كندة رفضت الكشف عن طبيعة شخصيتها بالمسلسل، كما رفضت تحديد موعد ظهورها، علماً بأنّها ستقدّم شخصية "فتنة"، وهي مؤثرة في أحداث المسلسل الذي تصدّر قائمة الأفضل لموسم دراما رمضان 2016 وسط نجوم الفن والنقاد.

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