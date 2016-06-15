جوني ديب يخرق أمر عدم التعرض لزوجته..والشرطة تحضر

يبدو أن الممثل العالمي جوني ديب Johnny Depp لا يهتم أبداً للقرارات القضائية، فقد ضرب بعرض الحائط الأمر القضائي الذي استحصلت عليه امبر هيرد Amber Heard مؤخراً، وينصّ على عدم اقترابه منها لمسافة 100 ياردة؛ وذلك بعد تقدمها بطلب طلاق ورفعها عدة دعاوى على خلفية العنف المنزلي.

وأرسل الممثل أشخاصاً لرفع أثاث خاصّ به من منزل زوجته في لوس أنجلوس، وأصرّ على أنّ ما أرسل لأخذه لا ينتهك الحكم القضائي الصادر بحقه.

بدورها، امبر اتصلت بالشرطة زاعمة أن جوني قد خرق الأمر القضائي، فحضرت قوات من الشرطة على الفور لتكتشف أنّ ما أخذ هو ما سمح له في المحكمة أن يحصل عليه.

وفي اليوم نفسه، أفيد أن هيرد أوضحت بالمستندات أنها تسحب طلبها الدعم الزوجي، إذ إنها اعتبرت أن ديب يستغلّ طلبها للمساندة الزوجية للتلاعب والتهرب من اتهامه بالعنف الزوجي.

يُشار إلى أن امبر هيرد تستعدّ مع صديقها وجارتها لتقديم إفادة تؤكّد أنها كانت تتعرض للعنف من قبل الممثل جوني ديب.

امبر هيرد تتهم جوني ديب بتعنيفها.. وهذه الصور خير دليل