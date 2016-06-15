أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: هكذا عبّرت شاكيرا عن فرحها بهدف بيكه

Google+ Print

الأربعاء 15-06-2016 14:51

يبدو أنّ الهدف الذي سجّله جيرارد بيكيه Gerard Piqué في مرمى التشيك ضمن بطولة أمم أوروبا قد أسعد عائلته كثيراً.

ولم تجد شاكيرا Shakira طريقة أفضل من نشر صورة رائعة لابنها ساشا Sasha وهو يحتفل بالهدف الذي سجّله والده كي تعبّر عن سعادتها بالهدف .

وأرفقت النجمة، وهي من أصل لبناني، الصورة بتعليق، كتبت فيه: "يحتفل بهدف والده".

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل نشرت شاكيرا صورة لبيكيه خلال احتفاله هو بالهدف، وجمعتها بصورة للجماهير وهي تحمّسه، مع تعليق كتبت فيه: "هدف بيكيه، هدف إسبانيا".

 

شاكيرا تكشف عن أسباب حبّها لوالد طفليها جيرارد بيكيه

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي