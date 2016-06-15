بالصور: هكذا عبّرت شاكيرا عن فرحها بهدف بيكه

يبدو أنّ الهدف الذي سجّله جيرارد بيكيه Gerard Piqué في مرمى التشيك ضمن بطولة أمم أوروبا قد أسعد عائلته كثيراً.

ولم تجد شاكيرا Shakira طريقة أفضل من نشر صورة رائعة لابنها ساشا Sasha وهو يحتفل بالهدف الذي سجّله والده كي تعبّر عن سعادتها بالهدف .

وأرفقت النجمة، وهي من أصل لبناني، الصورة بتعليق، كتبت فيه: "يحتفل بهدف والده".

ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل نشرت شاكيرا صورة لبيكيه خلال احتفاله هو بالهدف، وجمعتها بصورة للجماهير وهي تحمّسه، مع تعليق كتبت فيه: "هدف بيكيه، هدف إسبانيا".

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