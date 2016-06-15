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بالفيديو: سيلينا غوميز تنهار بالبكاء على صديقتها كريستينا غريمي

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الأربعاء 15-06-2016 15:38

لم تتمكن النجمة العالمية سيلينا غوميز Selena Gomez من تمالك نفسها أثناء أحياء حفلها الأخير، خلال جولة غنائيّة لها في ميامي، عندما تذكرت صديقتها كريستينا غريمي Christina Grimmie.

وانهارت النجمة البالغة من العمر 23 عاماً بالبكاء على المسرح، عندما بدأت تتحدّث عن صديقتها، وكيف تعرّفت إليها عندما كانت تبلغ من العمر 14 عاماً فقط.

وغنّت سيلينا أغنية كريستينا الخاصّة إهداء لروحها، لكنها لم تتمكّن من رفع عينيها عن الأرض، وبدت حزينة جداً.

يُشار إلى أنّ والدة سيلينا غوميز وزوجها اكتشفا كريستينا في عام 2010 عبر يوتيوب، وشاركت مع سيلينا في جولتها الغنائية عام 2011، كما أنّ زوج والدتها براين تيفي Brian Teefey ما يزال مدير أعمال الراحلة حتى هذه اللحظة.

يذكر أن كريستينا غريمي قتلت يوم الجمعة المنصرم بعد إطلاق النار عليها، حين كانت أمام الجمهور في مدينة أورلاندو بفلوريدا، من مسدس كيفن جيمس لوابل.

 

 

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