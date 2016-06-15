ننشر صور السيسى فى إفطار الجيش بحضور وزير الدفاع والمشير طنطاوى وعدلى منصور

ينشر "اليوم السابع" صور مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة رجال الجيش المصرى حفل إفطارهم السنوى، بحضور الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة الجيش المصرى.

شارك فى حفل الإفطار المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، والمستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية السابق، واللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والفريق عبد رب النبى حافظ، أحد قادة حرب أكتوبر العظام، والدكتور نبيل العربى رئيس جامعة الدول العربية السابق، وطارق عامر محافظ البنك المركزى.

- السيسى يشارك فى إفطار الجيش بحضور وزير الدفاع والمشير طنطاوى وعدلى منصور