"FDA" تصدق على جهاز يعالج السمنة بواسطة "تفريغ المعدة"

صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على طرح جهاز جديد لعلاج مرض السمنة، أحد أخطر الأمراض التى ارتفعت معدلات الإصابة بها بشكل ملحوظ على مدار العقدين الماضيين، وتصيب أكثر من 600 مليون شخص على مستوى العالم.

ويعرف الجهاز الجديد باسم " AspireAssist "، وتعتمد فكرته على تفريغ جزء من الطعام من داخل المعدة عقب الانتهاء من كل وجبة بواسطة وعاء وأنبوبة يتم توصيلها بالمعدة عبر عملية جراحية.

وأكد التقرير أن هذا الجهاز مخصص ليستخدم كوسيلة مساعدة لمرضى السمنة الذين يبلغ عمرهم 22 عاما أو أكبر، ويمتلكون مؤشرا لمقياس الكتلة BMI يتراوح بين 35 و55 ، كما أنه مخصص للأشخاص الذين فشلوا فى التخلص من الوزن بواسطة الحلول المختلفة غير الجراحية.

وأوضح التقرير فى الوقت نفسه أن الجهاز الجديد لا يصلح للأشخاص المصابين بالاضطرابات الغذائية ، ولا يستخدم للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع متوسط فى الوزن، خاصة إذا كان سيستخدم لفترات قصيرة.

آلية عمل الجهاز وطريقة تركيبه

>أضاف التقرير المنشور على موقع FDA أن أنبوبة تفريغ الطعام يتم إدخالها إلى المعدة باستخدام المنظار عقب شق جرح صغير فى البطن، مع تركيب صمام يتصل بالأنبوبة ويثبت ملاصقا لسطح البطن الخارجى.

وبعد مرور 20 إلى 30 دقيقة من الوجبة، يقوم الشخص بإيصال وعاء خارجى منفصل بالصمام، ثم يقوم بفتحه حتى يخرج الأكل خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق، ثم يتخلص من هذه المحتويات فى التواليت، وأوضح التقرير أن الجهاز يقلل حوالى 30% من السعرات الحرارية التى يتناولها الشخص.

التجارب تؤكد فاعلية الجهاز الجديد

>وأكدت التجارب الإكلينيكية فاعلية الجهاز الجديد فى علاج السمنة، بعد خضوع 171 شخصا للدراسة، وعقب مرور عام واحد نجح الأشخاص الذين استخدموا الجهاز فى التخلص من 12.1% من إجمالى وزنهم مقارنة بنسبة 3.6% بين الأشخاص الذين لم يستخدموا الجهاز، كما حدث تحسن بسيط فى حالة أمراض السكر وارتفاع الضغط لدى المصابين بها.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى يتسبب فيها الجهاز الجديد: سوء الهضم والغثيان والقىء والإمساك أو الإسهال.

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