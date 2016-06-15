كهربا لـ في الجول: المشادة مع طارق انتهت بعد المران.. وأتمنى المشاركة أمام إنيمبا

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك أن الأزمة التي حدثت خلال مران فريقه يوم الأربعاء بعد مشادة بينه وبين زميله طارق حامد قد انتهت.

ونشبت مشادة خلال مران الفريق بين الثنائي مما جعل الجهاز الفني يدرس استبعادهما من مواجهة انيمبا. (طالع التفاصيل)

وتحدث طارق حامد في وقت سابق لـFilGoal.com عن المشادة مؤكدا أنها حماس طبيعي قبل بسبب قوة المران قبل السفر لنيجيريا لمواجهة إنيمبا في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتحدث كهربا لـFilGoal.com قائلا:"طارق حامد هو شقيقي الأكبر والمشادة انتهت تماما بنهاية المران وتحدثنا سويا وتصالحنا".

وأكمل موضحا سبب المشادة"المران كان قوي للغاية وذلك بسبب حماس كل اللاعبين قبل السفر لنيجيريا".

وأتم"نحن أشقاء وهدفنا الدائم هو أن نحقق الانتصارات للزمالك وأتمنى المشاركة في المباراة المقبلة".