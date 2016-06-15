أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كهربا لـ في الجول: المشادة مع طارق انتهت بعد المران.. وأتمنى المشاركة أمام إنيمبا

Google+ Print
كهربا لـ في الجول: المشادة مع طارق انتهت بعد المران.. وأتمنى المشاركة أمام إنيمبا كهربا لـ في الجول: المشادة مع طارق انتهت بعد المران.. وأتمنى المشاركة أمام إنيمبا

أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك أن الأزمة التي حدثت خلال مران فريقه يوم الأربعاء بعد مشادة بينه وبين زميله طارق حامد قد انتهت.

ونشبت مشادة خلال مران الفريق بين الثنائي مما جعل الجهاز الفني يدرس استبعادهما من مواجهة انيمبا. (طالع التفاصيل)

وتحدث طارق حامد في وقت سابق لـFilGoal.com عن المشادة مؤكدا أنها حماس طبيعي قبل بسبب قوة المران قبل السفر لنيجيريا لمواجهة إنيمبا في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وتحدث كهربا لـFilGoal.com قائلا:"طارق حامد هو شقيقي الأكبر والمشادة انتهت تماما بنهاية المران وتحدثنا سويا وتصالحنا".

وأكمل موضحا سبب المشادة"المران كان قوي للغاية وذلك بسبب حماس كل اللاعبين قبل السفر لنيجيريا".

وأتم"نحن أشقاء وهدفنا الدائم هو أن نحقق الانتصارات للزمالك وأتمنى المشاركة في المباراة المقبلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع