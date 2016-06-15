إسرائيل تلغى تصريح دخول أحد مستشارى الرئيس الفلسطينى

ألغى وزير الدفاع الإسرائيلى "افيجدور ليبرمان" تصريح لـ"محمد المدنى" مستشار الرئيس الفلسطينى، والمسئول عن إجراء الاتصالات مع المجتمع الإسرائيلى، على خلفية اتهامات بارتكابه "أنشطة سياسية تخريبية".

وأعلن ليبرمان، الذى يرأس حزبا قوميا متطرفا، إلغاء تصريح المدنى لأنه حاول تأسيس حزب سياسى يشمل مواطنين من عرب إسرائيل واليهود المزراحيين، ذوى الأصول الشرق أوسطية.

ويسمح التصريح للمدنى بدخول الأراضى الإسرائيلية دون فترات انتظار طويلة عند نقاط التفتيش.

وقال المدنى إنه التقى مئات الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية، مضيفا هدفنا تفعيل عملية السلام.

ووصف رؤوبين أبيرجل، وهو ناشط مزراحى، إعلان الأربعاء بأنه نابع من شعور بالهيمنة، مشيرا إلى أنه التقى المدنى قبل عامين لبحث السلام وليس لتأسيس حزب سياسى.