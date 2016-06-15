أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسرائيل تلغى تصريح دخول أحد مستشارى الرئيس الفلسطينى

Google+ Print
إسرائيل تلغى تصريح دخول أحد مستشارى الرئيس الفلسطينى إسرائيل تلغى تصريح دخول أحد مستشارى الرئيس الفلسطينى
ألغى وزير الدفاع الإسرائيلى "افيجدور ليبرمان" تصريح لـ"محمد المدنى" مستشار الرئيس الفلسطينى، والمسئول عن إجراء الاتصالات مع المجتمع الإسرائيلى، على خلفية اتهامات بارتكابه "أنشطة سياسية تخريبية".

وأعلن ليبرمان، الذى يرأس حزبا قوميا متطرفا، إلغاء تصريح المدنى لأنه حاول تأسيس حزب سياسى يشمل مواطنين من عرب إسرائيل واليهود المزراحيين، ذوى الأصول الشرق أوسطية.

ويسمح التصريح للمدنى بدخول الأراضى الإسرائيلية دون فترات انتظار طويلة عند نقاط التفتيش.

وقال المدنى إنه التقى مئات الإسرائيليين من مختلف الأطياف السياسية، مضيفا هدفنا تفعيل عملية السلام.

ووصف رؤوبين أبيرجل، وهو ناشط مزراحى، إعلان الأربعاء بأنه نابع من شعور بالهيمنة، مشيرا إلى أنه التقى المدنى قبل عامين لبحث السلام وليس لتأسيس حزب سياسى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365