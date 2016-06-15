الجيش العراقى يفجر سيارة نقل مفخخة فى الفلوجة بالأنبار

تمكنت قوات الجيش العراقى من تدمير سيارة نقل مفخخة لتنظيم "داعش" الإرهابى جنوب شرقى مدينة الفلوجة بالأنبار قبل أن تصل إلى موقع القوات، ولم يسفر تفجيرها عن وقوع خسائر فى صفوف القوات العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة أن قوة من قيادة فرقة المشاة 17 دمرت السيارة المفخخة التى حاولت الهجوم على قوات الجيش.

وقتلت قوة من فرقة التدخل السريع الأولى 3 إرهابيين، وعالجت 56 عبوة ناسفة، ودمرت موقعا لتنظيم داعش وقتلت من كانوا فيه، إضافة إلى تدمير سيارة مزودة بسلاح رشاش أحادية.

كما قتلت قوات الفرقة 14 بالجيش 5 إرهابيين، وعالجت 19 عبوة ناسفة، ودمرت سيارتين مزودتين بسلاح رشاش أحادى وقتلت مستقليها، وعالجت 35 منزلا مُفخخا، وطهرت طريق بطول 1000 متر بمحيط الفلوجة.

وقصف طيران الجيش مقرا للتنظيم وقتل من كانوا فيه، كما قتل طيران التحالف الدولى قناصا من داعش ودمر مقرا لداعش وقتل من كانوا داخله ضمن عمليات تحرير الفلوجة.

وأشار قائد "عمليات تحرير الفلوجة" الفريق عبد الوهاب الساعدى فى تصريح صحفى، إلى أنه تم اعتقال 1086 مشتبها به تسللوا بين النازحين الخارجين من مدينة الفلوجة، مضيفا أن المشتبه بانتمائهم لداعش خرجوا مع العوائل النازحة وتم احتجازهم فى "عامرية الفلوجة".