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الإمارات تعلن انتهاء مهمتها القتالية فى اليمن

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الإمارات تعلن انتهاء مهمتها القتالية فى اليمن الإمارات تعلن انتهاء مهمتها القتالية فى اليمن
أعلنت الإمارات انتهاء مهمتها القتالية فى اليمن، بالرغم من أنها ستبقى قواتها هناك للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب.

جاء ذلك فى تدوينة لولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على حسابه الرسمى بموقع تويتر الإلكتروني.

ونقل عن وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أنور قرقاش قوله إن "الحرب انتهت بالنسبة لجنودنا".

كما نقل عن قرقاش قوله إن الإمارات "تراقب الترتيبات السياسية وتمكين اليمنيين من المناطق المحررة".

يشار إلى أن الإمارات من بين أكثر أعضاء التحالف الذى تقوده نشاطا فى اليمن، وقد بدأت عملياتها هناك قبل عام بهدف استعادة المكاسب التى حققها الحوثيون الشيعة هناك.
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