فياريال يضم تشيريشيف من ريال مدريد

(إفي): أعلن نادي فياريال الإسباني اليوم الأربعاء عن تعاقده مع المهاجم الروسي لريال مدريد، دينيس تشيريشيف، لخمسة مواسم قادمة.

وكان التعاقد مع اللاعب الروسي يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للـ"غواصات الصفراء" الذي كان قد تحصل على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة من الفريق الملكي في موسم (2014-15).

فياريال كان يريد مد فترة الإعارة خلال الموسم المنقضي إلا أن مدرب الميرنجي حينئذ، رافائيل رفائيل بينيتث قرر إعادة اللاعب للفريق، قبل أن يحاول النادي من جديد خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي ولكن تمت إعارة اللاعب إلى فالنسيا.

وعلى الرغم من عدم إعلان فياريال عن قيمة الصفقة، إلا أن مصادر مقربة منها أكدت أن النادي سيدفع نحو 7 مليون يورو مقابل الحصول على النسبة الكاملة من حقوق اللاعب والتي كان يمتلكها النادي المدريدي عندما انتقل إليه تشيريشيف.

ولعب تشيريشيف (25 عاما) في صفوف أربعة أندية في الليجا الإسبانية، فبالإضافة إلى ريال مدريد وفياريال وفالنسيا، لعب تشيريشيف مع إشبيلية في موسم (2013-14) على سبيل الإعارة أيضا.

ولعب تشيريشيف 40 مباراة مع فياريال، 26 في الليجا و6 في كأس الملك و8 في دوري أوروبا، أحرز خلالها سبعة أهداف وصنع 10 آخرين.