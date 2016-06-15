صراع الصفقات – سكاي: فالنسيا رفض عرض تشيلسي لجوميش بسبب بنفيكا

رفض نادي فالنسيا العرض الذي تقدم به تشيلسي من أجل ضم لاعب خط وسط الفريق والمنتخب البرتغالي أندري جوميش بعد عدم التوصل لاتفاق مالي.

وشارك اللاعب البرتغالي في أول مباراة لمنتخب بلاده في يورو 2016 أمام أيسلندا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. (تعرف على تفاصيل أكثر عن مسيرته)

وحسبما أفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن تشيلسي تقدم بعرض لفالنسا يساوي 32 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جوميش.

ولكن رفض النادي الإسباني ذلك المبلغ معربا عن رغبته في الحصول على 42 مليون جنيه إسترليني، وذلك بسبب أن بنفيكا فريق جوميش الأول سيحصل على نسبة 25% من إعادة بيع اللاعب لأي ناد مستقبلا.

وأوضح تقرير الشبكة الإنجليزية بأن تشيلسي ليس مستعدا لزيادة عرضهم المالي المقدم وسوف يبحثون عن بديل آخر لضمه خلال سوق الانتقالات الجارية.