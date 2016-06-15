إصابة 17 شخص و القبض على 23 آخرين إثر مشاجرة بين عائلتين في قنا

​أُصيب 17 شخصًا اليوم الأربعاء، بكسور ورضوض أثر نشوب مشاجرة بين عائلتين، بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

وتلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا بنشوب مشاجرة بين عائلتين في مركز قنا​، مما أدى إلى وقوع إصابات.​

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات على المعاملات التجارية فيما بينهم، واستُخدم العصا والشوم والحجارة فى المشاجرة، ونتج عنها إصابة كلا من عبد الباسط. ج. ج. ، وجمعه. س. ، وأحمد. ع. ، من عائلة «سلام» ، و محمد. ط. ، محمد. خ. ، وعادل. م. ، من عائلة «طايع» و 11 آخرين من الطرفين، وتم نقاهم لمستشفى قنا العام.

وتمكنت وحدة مباحث مركز قنا من ضبط 23 متهمًا من الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق​.