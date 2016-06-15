وزير الداخلية العراقي :اشتباكات بين الجيش العراقي و مدنيين يقاتلون في صفوف داعش بالموصل

قال وزير الداخلية العراقي، محمد الغبان، إنه من الصعب تفادي المدنيين، في الهجمات التى تشنها القوات العراقية، على معاقل تنظيم داعش فى الفلوجة، لافتًا إلى تقدم القوات، نحو الموصل استعدادًا لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية.

وأكد الغبان، خلال حواره لقناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، ، أن القوات النظامية، تأكدت من مشاركة بعض المدنيين، كمقاتلين ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي.

وأردف الغبان قائلًا، أن وقوع اصابات من المدنيين، تأتي نتيجة اشتباكات بين القوات النظامية، والمدنيين المشاركين في صفوف التنظيم الإرهابي، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية، تتوعد مرتكبي الجرائم ضد مدنيي الفلوجة الأبرياء، من غير المشاركين في الحرب على الجيش العراقي، بالعقاب.