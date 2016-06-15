« تويتر» تضم تطبيق «ساوند كلاود» إلى منصتها الإعلامية

أعلن موقع التواصل الإجتماعى تويترحسبما ذكرت الوكالة العربية للأخبار التقنية، أنه سيستثمر فى خدمة بث الموسيقى عبر تطبيق ساوند كلاود ،وأن هذا الإستثمار يُمكن تطبيق الأغانى الشهير من الإستفادة من المغنيين الشباب الذين سيسعون إلى نشر أغانيهم الهادفة عبر هذا التطبيق .

يُذكر أن تويتر يقوم بالأستثمار فى الشركات المطورة لنظام الأندرويد وشركة فنيو نكست التى تقوم ببناء التطبيقات للميادين والملاعب.

ودائما ما تواجه المواقع التى تبث الموسيقى، مشاكل فيما يخص توقيع صفقات الترخيص مع شركات الموسيقى وذلك فى محاولة للتأثير فى خدماتها،التى ستكون عبارة عن إشتراك شهرى يبلغ حوالى عشرة دولارات أمريكية .