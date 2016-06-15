دراسة بريطانية: الوجبات السريعة تضر الكلى

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت بأن تناول الأغذية السريعة والأطعمة الدسمة يسبب الكثير من الأضرار التى تلحق بالكلى مثل التى يسببها مرض السكر.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون من جامعة أنجليا روسكين بتغذية الفئران بالوجبات السريعة التى تتكون من الجبن والشوكولاتة والخبز والبطاطس المقلية التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون لمدة ثمانية أسابيع وذلك لاكتشاف تأثير مقاومة الأنسولين والكثير من السكر أو الدهون على نقل الجلوكوز فى الكلى.

ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً عبر صحيفة “independent” البريطانية ، أن الفئران التى تناولت الوجبات السريعة كانت لديهم أنواع معينة من ناقلات الجلوكوز وكذلك البروتينات التى كانت موجودة فى الجرذان المصابة بداء السكرى من النوع 2، وذلك يدل على أن الوجبات السريعة تضر الكلى مثل مرض السكر أيضاً.

يذكر أن مرض السكر من النوع الثانى يحدث عندما يكون الجسم لا ينتج ما يكفى من الأنسولين أو لا يستجيب لذلك ويسبب تراكم السكر (الجلوكوز) فى الدم الذى يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على المدى الطويل على الأجهزة، مثل الكلى ويمكن أن يؤدى إلى الفشل الكلوى.

>ووجد الباحثون أن النظام الغذائى يمكن أن يؤثر على معالجة السكر فى الكلى، وأن اتباع نظام غذائى صحى يمكن أن يساعد على حماية الكلى من الضرر.

وأضاف رئيس فريق الباحثين الدكتور هافوفى شيشجر، أن هناك علاقة راسخة بين الإفراط فى استهلاك الوجبات السريعة والزيادات الأخيرة فى معدل انتشار السمنة وداء السكر من النوع 2.

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