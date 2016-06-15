برلماني سوري: المعارضة تتجه لـ “أوروبا” بعد وقف الدعم الأمريكي لها

قال عضو مجلس الشعب السوري، شريف شحادة، إن المعراضة السورية تغرد خارج السرف من أجل افشال المفاضاوت، وتتحدث عن اسقاط النظام، والجميع يعرف أنه لن يسقط، لافتًا إلى أن المعارضة، اتجهت لأوروبا بعد أن فقدت الأمل في مساعدة الولايات المتحدة الامريكية، فضلاً عن تركيا والسعودية.

وأضاف شحادة، خلال حواره، لقناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية منى بلهيم، أن فرص المعارضة باتت ضئيلة جدًا، خاصة مع انهيار القوة العسكرية للجماعات الإرهابية، في سورية، مشيرًا غلى فشل المعارضة، فى السيطرة على مقاليد المفاوضات، مردفاً: “على المعارضة ان تعلن فشلها”.

واكد شحادة، أن كلما تقدمت القوات السورية مع حليفتها روسيا، كلما فقدت الولايات المتحدة صوابها، بعد ان كانت تعول على خسارة الجيش النظامي السوري، في تحرير المدن السورية، من يد تنظيم داعش الإرهابي.

وأوضح شحادة، أن الحكومة السورية، تتفاوض في جينيف، وفي يدها مفاتيح النجاح، والانقاذ للشعب السوري، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تخسر التعاطف الدولى كلما تقدم الجيش السوري، في عمليات تحرير المناطق السورية، من يد الجماعات الإرهابية.

وتابع عضو مجلس الشعب، أن حل الأزمة السورية، لن ياتي الا من خلال حوار سوري – سوري جاد، بداخل العاصمة دمشق، مشددًا على أن حل الأزمة، يكمن في تشكيل حكومة وطنية، واعادة صياغة الدستور، أجراء انتخابات برلمانية، مردفاً: ” وما غير ذلك سوف يكون صعبا وعسيرا على جميع الأطراف”.