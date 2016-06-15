أزمة ربو تدخل طالباً العناية المركزة في رأس الخيمة

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى عبيدالله في رأس الخيمة صباح اليوم طالب "م. أ" 14 عاماً في الصف التاسع مصاباً بأزمة ربو حادة أدت إلى توقف ضربات القلب، وضيق شديد في التنفس، وعلى الفور تم انعاش القلب ووضع الشاب تحت أجهزة التنفس الصناعي، وتشكيل فريق طبي للإشراف عليه لتفادي تدهور حالته الصحية.

وأوضح الدكتور يوسف الطير مدير المستشفى أن قسم الطوارئ استقبل الشاب محمد الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، مغشياً عليه بعد خروجه من مدرسة البريرات للتعليم الأساسي حلقة ثانية متأثراً بوعكة صحية ناتجه عن مرض الربو المصاب به أفقدته وعيه وتسببت في ضيق شديد بالتنفس، ومازالت حالته حرجة.

وأشار أصدقاء الطالب أن زميلهم المصاب، خرج متوجهاً الى منزله بعد أدائه الامتحان، حيث سقط مغشياً عليه بالقرب من المدرسة بعد فشله في استخدام بخاخ العلاج من مرض الربو، وعلى الفور تم الاتصال بالاسعاف الوطني الذي طلب منهم اجراء الاسعافات الأولية للشاب لحين وصول سيارة الاسعاف إلى الموقع، إلا أن زملاءه سيطر عليهم الرعب من الموقف ولم يقدم منهم أحد على اسعافه، مما فاقم من حالته الصحية.

وأشارت أم المصاب إلى أن ابنها يدرس في الصف التاسع، ويعاني من مرض الربو منذ أن كان صغيراً، وخرج من المنزل وهو بصحة جيدة ولا يعاني من أي من الوعكات التي غالباً ما تشتد لديه حين يكون مريضاً بالزكام، موضحة أن تفاصيل الحادث كما أخبرها أحد أصدقاء ابنها انه فقد وعيه أمام المدرسة بجانب المحال التجارية المجاورة للمدرسة، ورفض من حوله ايصاله للمستشفى الذي يبعد مسافة تستغرق 5 دقائق، كما تأخر الاسعاف في الوصول بينما كان ولدها يحتاج لاسعاف سريع ينقذه من نوبة الربو التي أفقدته وعيه، ومع اشتداد درجات الحرارة ساعد ذلك في تفاقم حالته الصحية.