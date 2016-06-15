محمد بن زايد يلتقي الإعلاميين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإعلام الوطني شريك أساسي في البناء التنموي والحضاري لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دوره في إبراز الرؤى والطموحات التنموية وتسليط الضوء على الأفكار البناءة والمحفزة للتميز والإبداع وهو أحد أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتصدي للأخطار والتحديات المحيطة بالوطن ..مشيراً سموه إلى أن القيادة حريصة دائماً على دعم الإعلام لكي يستمر في القيام بدوره وتحمّل مسؤولياته في ظل التحولات والمتغيرات الكبرى التي تشهدها منطقتنا العربية والعالم أجمع ولديها إيمان مطلق بهذا الدور وأهمية تعزيزه وتقويته.

وأضاف سموه أن الإعلام الإماراتي له دور محوري في تجسيد ثقافة المجتمع الإماراتي وقيمه الحضارية في التسامح والانفتاح والوسطية والاعتدال وتعريف العالم بهذه القيم بما يعزز الصورة الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة على المستوى الدولي ويبرز إنجازاتها الحضارية والتنموية الكبيرة خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعمل فيها بعض القوى المغرضة على الإساءة إلى الدول العربية والإسلامية واتهامها بدعم الإرهاب والتطرف وربط اسمها بكل ما هو سلبي استغلالاً لممارسات قوى وجماعات تدّعي زوراً أنها تنطق باسم الإسلام وهو بريء منها ومن ممارساتها الدموية البعيدة كل البعد عن تعاليمه وشرائعه السمحة.

وعبر سموه عن ثقته بأن الإعلام الإماراتي قادر على التصدي لوسائل الإعلام المغرضة والمتطرفة وكشف حقيقتها وتفنيد شعاراتها الزائفة وتكوين حائط صد إعلامي وطني ضد مؤامراتها ..واصفا سموه الإعلام بأنه على جبهة من جبهات المواجهة مثل جنودنا من حماة الوطن على جبهات القتال وفي ميادين الواجب والشرف.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر البطين اليوم القيادات الإعلامية المحلية والعربية ولفيف من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف الإماراتية وممثلي المؤسسات الإعلامية الوطنية والعربية والأجنبية العاملة في الدولة يرافقهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك داعين الله جل شأنه أن يعيد هذه الأيام المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها العظيم بالخير والمنعة والتقدم وأن يمتع الله صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية ويعم السلام والاستقرار ربوع بلادنا العربية والإسلامية استلهاماً لقيم الإسلام في التعايش والتسامح والوسطية كما تبادل سموه معهم الحديث حول عدد من القضايا التي تهم المجال الإعلامي.

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