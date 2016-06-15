أخبار عاجلة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مشادة كبيرة بين طارق حامد وكهربا.. والزمالك يدرس استبعادهما أمام إنيمبا

Google+ Print
مشادة كبيرة بين طارق حامد وكهربا.. والزمالك يدرس استبعادهما أمام إنيمبا مشادة كبيرة بين طارق حامد وكهربا.. والزمالك يدرس استبعادهما أمام إنيمبا

وقعت مشادة كبيرة بين الثنائي طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبي الزمالك خلال مران الفريق اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري في دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت المشادة بين اللاعبين في تأجيل إعلان قائمة الفريق التي ستطير إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا يوم الأحد.

ويدرس الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي استبعاد الثنائي من مباراة إنيمبا كعقوبة عما بدر منهما خلال المران.

ومن المنتظر أيضا توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعبين بسبب المشادة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيطير إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا يوم الأحد في افتتاح مباريات الأبيض بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع