مشادة كبيرة بين طارق حامد وكهربا.. والزمالك يدرس استبعادهما أمام إنيمبا

وقعت مشادة كبيرة بين الثنائي طارق حامد ومحمود عبد المنعم "كهربا" لاعبي الزمالك خلال مران الفريق اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة إنيمبا النيجيري في دوري أبطال إفريقيا.

وتسببت المشادة بين اللاعبين في تأجيل إعلان قائمة الفريق التي ستطير إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا يوم الأحد.

ويدرس الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي استبعاد الثنائي من مباراة إنيمبا كعقوبة عما بدر منهما خلال المران.

ومن المنتظر أيضا توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعبين بسبب المشادة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيطير إلى نيجيريا لمواجهة إنيمبا يوم الأحد في افتتاح مباريات الأبيض بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.