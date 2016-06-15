أخبار عاجلة

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
الشرقية تُنكس أعلامها حدادا على أرواح ضحايا تفجيرات طنطا والإسكندرية -
صحة القليوبية: تطوير مستشفى قها المركزي بتكلفة 80 مليون جنيه -
«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه -
خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب -
ننشر تفاصيل أكبر حركة تغييرات إدارية في المصرية للاتصالات -
محافظ الإسكندرية: تفجير الكنيسة لن يشق الصف.. والجنازة كانت ملحمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي يعلن لـ في الجول تعاقده مع عمرو طارق

Google+ Print
الإسماعيلي يعلن لـ في الجول تعاقده مع عمرو طارق الإسماعيلي يعلن لـ في الجول تعاقده مع عمرو طارق

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن ناديه أتم التعاقد مع عمرو طارق المدافع المصري قادما من صفوف ريال بيتيس الإسباني.

وكان عمرو طارق انتقل إلى بيتيس من صفوف الجونة لكنه لم يشارك معه حتى انضم لكولومبوس الأمريكي في منتصف الموسم.

وأعلن ريال بيتيس عن فسخ تعاقده في وقت سابق مع عمرو طارق بالتراضي بعدما لم يشارك معه في أي مباراة.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"أتممنا التعاقد مع عمرو طارق لمدة أربعة مواسم ونصف".

وأكمل رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي حديثه"وسيحصل اللاعب على مليون و200 ألف جنيه وهو أعلى شيء في سقف تعاقدات النادي".

وأتم"سيتم تعويض عمرو طارق ماليا بعد فسخ تعاقده مع بيتيس".

يذكر أن الزمالك كان قريبا من ضم عمرو طارق على سبيل الإعارة ولكن الانتقال لم يتم في النهاية بسبب رغبة بيتيس في بيعه نهائيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع