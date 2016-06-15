الإسماعيلي يعلن لـ في الجول تعاقده مع عمرو طارق

أكد محمد أبو السعود رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي أن ناديه أتم التعاقد مع عمرو طارق المدافع المصري قادما من صفوف ريال بيتيس الإسباني.

وكان عمرو طارق انتقل إلى بيتيس من صفوف الجونة لكنه لم يشارك معه حتى انضم لكولومبوس الأمريكي في منتصف الموسم.

وأعلن ريال بيتيس عن فسخ تعاقده في وقت سابق مع عمرو طارق بالتراضي بعدما لم يشارك معه في أي مباراة.

وتحدث أبو السعود لـFilGoal.com قائلا:"أتممنا التعاقد مع عمرو طارق لمدة أربعة مواسم ونصف".

وأكمل رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي حديثه"وسيحصل اللاعب على مليون و200 ألف جنيه وهو أعلى شيء في سقف تعاقدات النادي".

وأتم"سيتم تعويض عمرو طارق ماليا بعد فسخ تعاقده مع بيتيس".

يذكر أن الزمالك كان قريبا من ضم عمرو طارق على سبيل الإعارة ولكن الانتقال لم يتم في النهاية بسبب رغبة بيتيس في بيعه نهائيا.