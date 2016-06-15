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طارق حامد لـ في الجول: ما حدث مع كهربا حماس ملعب طبيعي.. وأحترم أي قرار من الجهاز

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طارق حامد لـ في الجول: ما حدث مع كهربا حماس ملعب طبيعي.. وأحترم أي قرار من الجهاز طارق حامد لـ في الجول: ما حدث مع كهربا حماس ملعب طبيعي.. وأحترم أي قرار من الجهاز

أكد طارق حامد لاعب وسط الزمالك أن ما حدث مع محمود عبد المنعم "كهربا" خلال مران الفريق حماس ملعب طبيعي على حد قوله.

ونشبت مشادة خلال مران الفريق بين الثنائي مما جعل الجهاز الفني يدرس استبعادهما من مواجهة انيمبا. (طالع التفاصيل)

وقال حامد لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "لا توجد أزمة كما يتصور البعض.. حماس ملعب طبيعي في كرة مشتركة وانتهى الأمر سريعا".

وأضاف "المران قوي والكل يريد حجز مكان في القائمة لذا كان المران قويا.. لكننا خرجنا سويا ولا توجد أدنى مشكلة".

وتابع "تحدثنا في غرف الملابس ومر الأمر بيننا وكأن لم يكن".

وحول امكانية استبعاده علق "أحترم قرار الجهاز الفني مليون في المائة.. هم الأدرى بمصلحة الفريق وأنصاع لقراراتهم".

واتم "لم يبلغني أحد باستبعادي من عدمه حتى الآن".

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