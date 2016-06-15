الجيش العراقى يُحرزتقدما كبيرًا تجاه الفلوجة

أعلنت قيادة العمليات العراقية المشتركة، أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا فى إتجاه السيطرة على منطقة جبيل الإستراتيجية بعد إستعادتها لحي الشهداء الأول وحي الشهداء الثاني، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بى بى سى ” .

يُذكر أن الجيش العراقى قد بدأ حملته العسكرية، ضد مقاتلى تنظيم داعش منذ يونيو الماضى وأن الحملة العسكرية يقودها الجيش العراقى ومليشيات الحشد الشعبى الشيعية برئاسة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى .

كان بيان القوات العراقية قد ذكر أنه تمت السيطرة بالكامل على مدن الصبيحات والفرات والأزركية والبوريشة، ونتج عن الحملة العسكرية القبض على عدد من مقاتلى التنظيم .