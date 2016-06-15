مصادر: 22 مليار جنيه قيمة رخص الاتصالات الجديدة وتحصيل 50% منها بالدولار

أكدت مصادر حكومية، الأربعاء، أن شركات الاتصالات تسلمت العروض المالية والفنية لرخص وترددات الجيل الرابع للمحمول.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن أسعار الرخص جاءت كالتالى: ” 7 مليارات جنيه قيمة رخصة المحمول وترددات الجيل الرابع للشركة المصرية للاتصالات، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الرابع لشركة أورنج، و3.5 مليار جنيه قيمة رخص جديدة وترددات الجيل الرابع لشركة فودافون، و 4.6 مليار جنيه قيمة رخص وترددات الجيل الثالث و الرابع لشركة اتصالات مصر.

وأشارت المصار إلى أنه سيتم طرح رخصتين للاتصالات الدولية لشركتى فودافون وأورنج قيمة الرخصة الواحدة 1.8 مليار، موضحًا أن 50% من قيمة رخص الاتصالات الجديدة سيتم تحصيلها بالدولار